США потребовали у Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна по делу о коррупции

Вашингтон, 21 января. Власти Соединенных Штатов Америки потребовали от Южной Кореи ареста брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в связи с делом о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в дальнейшем США планируют просить об экстрадиции Пан Ги Сану.

Американские власти усматривают коррупционную составляющую при продаже комплекса зданий во Вьетнаме. Сумма сделки составил 800 миллионов долларов США, — отмечает Газета.ru.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подтвердил готовность к экстрадиции в США.