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Сирия: США нанесли удар по лагерю «Аль-Каиды» в провинции Идлиб
Новости Сирии

Сирия: США нанесли удар по лагерю «Аль-Каиды» в провинции Идлиб

Сегодня 2:59
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Сирия: США нанесли удар по лагерю «Аль-Каиды» в провинции Идлиб

Идлиб, 21 января. Официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис сообщил, что Вооруженные силы страны нанесли удар по лагерю группировки «Аль-Каида» в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, пилотирумые и беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов нанесли точечный удар с воздуха по лагерю подготовки террористов группировки. Отмечается, что речь идет о лагере Шейх-Сулейман, существовавшем как минимум с 2013 года.

Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что в итоге нанесенного удара было уничтожено «более 100 боевиков «Аль-Каиды», сообщает ТАСС.

Напомним, что в пятницу правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» сообщила, что в четверг вечером был нанесен авиационный удар по лагерю группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ) неподалеку от горы Шейх-Сулейман в западной части провинции Алеппо.

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Ирина Лошкарева
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