Медведев оценил состояние российских дорог и дал поручения

Москва, 21 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отечественными дорогами меняется к лучшему.

Глава правительства РФ отметил, что дороги в России принято ругать, и критика нередко бывает справедливой. Тем не менее, Медведев констатировал достигнутый в этой области прогресс. По его словам, наиболее ощутимых результатов удалось достичь в строительстве и ремонте федеральных трасс.

Премьер-министр России поставил перед органами дорожного хозяйства задачу до 2020 года привести 85% дорог в соответствие с нормативными требованиями, — цитирует газета «Известия».

Накануне Медведев рассказал о путях решения дорожных проблем в России.