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Британский принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Ее величества
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Британский принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Ее величества

Сегодня 2:31
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Британский принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Ее величества

Лондон, 21 января. Британский принц Уильям, герцог Кембриджский принял решение оставить службу пилотом вертолета спасательной службы. Теперь он собирается вместе с женой и двумя детьми переехать жить в Кенсингтонский дворец, где начнет активнее участвовать в жизни королевской семьи, взяв на себя часть обязанностей Ее величества. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Сообщается, что Уильям будет заниматься патронажем нескольких национальных и благотворительных организаций, которыми до этого занималась его родная бабушка, королева Елизавета II.

Отметим, что принц Уильям с 2006 по 2013 год проходил службу в британской армии. В настоящее время он является пилотом вертолета скорой помощи. Свою службу герцог собирается оставить летом. Тогда же его семья переберется в Кенсингтонский дворец, а трехлетний сын принца Джордж пойдет в первый класс.
 

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Ксения Бекетова
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