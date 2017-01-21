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Минобороны оснастит РВСН новейшими маскировочными комплектами
Россия

Минобороны оснастит РВСН новейшими маскировочными комплектами

Сегодня 2:36
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Минобороны оснастит РВСН новейшими маскировочными комплектами

Москва, 21 января. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что в текущем году соединения и воинские части ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут оснащены новейшими маскировочными комплектами.

В сообщении ведомства говорится, что поставки в РВСН маскировочных комплектов для подвижных ракетных комплексов увеличатся в 2017 году более, чем в 15 раз по сравнению с 2013 годом.

Планируется, что войска получат до 1500 комплектов, из них более тысячи летних и около 500 зимних, при этом, приоритет будет отдан соединениям, оснащенным ПГРК «Тополь».

Отмечается, что совокупность новейших методов маскировки даст возможность существенно повысить живучесть мобильной военной техники.

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Ирина Лошкарева
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