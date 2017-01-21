Премьер Словакии надеется, что Трамп улучшит российско-американские отношения

Братислава, 21 января. Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что надеется на улучшение российско- американских отношений во время президентства вступившего в должность главы США Дональда Трампа.

«Хотел бы, чтобы реализовались представления Дональда Трампа о хороших отношениях между США и Россией», — сказал Фицо.

Он подчеркнул, что стабильность в мире находится на более высоком уровне в случае, если существует равновесие между великими державами.

Также Фицо отметил, что заинтересован возможными действиями, которые предпримет Европейский союз в случае, если новый американский лидер решит отменить антироссийские санкции.

Он добавил, что считал и считает санкции в отношении России, введенные западными странами, бессмысленными.