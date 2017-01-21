Ученые раскрыли связь между курением и шизофренией

Лондон, 21 января. Группа британских ученых провела множество исследований, целью которых было выяснить, чем еще опасно курение. В результате выяснилось, что активное курение может привести к серьезным проблемам с психикой. Об этом сообщают местные СМИ.

По результатам своих работ исследователи пришли к выводу, что курение опасно не только проблемами с легкими и сердцем человека, но эта вредная привычка, оказывается, может привести к различным психическим расстройствам, в том числе к шизофрении.

Сообщается, что в исследованиях британских ученых приняли участие более 250 тысяч человек, которые ни разу в жизни не держали в руках сигарету и 15 тысяч активных курильщиков. В итоге специалисты пришли к выводу, что вредные вещества, содержащиеся в сигаретах, оказывает серьезное влияние на человеческий мозг, отравляя его.

Стоит отметить, что в данном исследовании не принимали участие люди, «завязавшие» с пагубной привычкой.

Как объяснили специалисты, в сигаретах содержится ряд вредных веществ, которые попадая в мозг человека, отравляют его, влияя, таким образом, на его работу.