Шойгу: В сентябре пройдут совместные российско-белорусские учения инженерных войск

Москва, 21 января. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре 2017 года состоятся совместные учения инженерных войск России и Белоруссии «Запад-2017».

Учения, в которых примут участие российские военные инженеры, пройдут одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии.

В свою очередь, начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий уточнил, что одной из главных задач, поставленных перед участниками учений, является проверка состояния боеготовности соединений и воинских частей инженерных войск.

Помимо того, во время маневров специалисты будут оценивать эффективность применения современных средств инженерного вооружения.