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Проверено Сирией: ВС РФ разработают новые комплексы на базе «Урана-6»
Россия

Проверено Сирией: ВС РФ разработают новые комплексы на базе «Урана-6»

Сегодня 1:42
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ВС РФ на базе «Урана-6», отличившегося в Сирии, разработают новые комплексы

Москва, 21 января. Новые робототехнические комплексы разрабатываются для российских инженерных войск на базе робота-сапера «Уран-6», участвовавшего в разминировании Алеппо, Пальмиры и Чечни. Об этом журналистам сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Ставицкий напомнил, что сейчас комплексы «Уран-6» применяются при разминировании Алеппо. Помимо этого роботы были задействованы в Чечне, Ингушетии и сирийской Пальмире.

Генерал-лейтенант также сообщил, что в 2017 году планируется поставить в войска несколько сотен единиц новейшей инженерной техники. Среди них инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронированные машины разминирования БМР-3МА, колесные дорожные машины КДМ, модернизированный понтонный парк ПП-2005М и ряд других образцов.

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Олеся Волкова
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