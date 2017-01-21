Российские ученые создали спасательные наноспутники для МКС

Москва, 21 января. Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали алгоритм управления спасательными наноспутниками для Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая уникальная разработка российских специалистов будет способна оказывать помощь космонавтам, которые попали в экстренную ситуацию, выйдя в открытый космос и отцепившись от станции.

Сообщается, что на борту МКС будут установлены спасательные аппараты, которые оснащены блоками маневрирования. Они будут соединены с МКС при помощи тросов.

Таким образом, как рассказали специалисты, если внезапно произойдет аварийное отцепление космонавта, наноспутники смогут приблизиться к удаляющемуся человеку и спасти его.