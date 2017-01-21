Отличились: канал BBC показал инаугурацию Трампа с субтитрами из детского сериала

Вашингтон, 21 января. На телеканале BBC трансляция церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа сопровождалась субтитрами из детского сериала «Tracy Beaker».

Причины казуса достоверно пока неизвестны. Вероятнее всего, речь идет о технической ошибке.

Во время инаугурации Трампа телезрителям довелось переживать за «маму, которая может угодить в неприятности», осмысливать таинственный уход Мо и другие перипетии сериала.

Ранее мэр Вашингтона осудила акты насилия во время акций протеста, прошедших в столице США в связи с инаугурацией Трампа.