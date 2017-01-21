Трамп прибыл в Белый дом

Вашингтон, 21 января. Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей после участия в торжественном параде прибыл в Белый дом.

Бронированный лимузин нового президента Штатов остановился около здания американского Минфина, находящегося по соседству с официальной резиденцией главы государства.

Трамп вместе со своей супругой прошелся пешком, чтобы поприветствовать собравшихся. После короткой прогулки по улице семья президента вернулась в лимузин. Затем кортеж подъехал к самому Белому дому.

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