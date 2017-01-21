Семь человек арестованы во Франции по подозрению в атаке на полицейских

Париж, 21 января. Прокуратура коммуны французского города Эври сообщила, что правоохранительные органы задержали семь человек, подозреваемых в нападении на полицейских в октябре прошлого года.

Сообщается, что полицейские задержали 12 молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Позже пятеро из них были отпущены, а семерым предъявлены обвинения в покушении на убийство правоохранителей.

Напомним, что инцидент между группой молодежи из 15 человек и полицией произошел в октябре прошлого года в коммуне Вири-Шатийон. В результате случившегося двое полицейских пострадали от «коктейлей Молотова». Один из них получил серьезные ожоги, из-за чего медикам пришлось ввести его в состояние искусственной комы.