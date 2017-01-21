Великодушный Трамп поблагодарил Клинтон за посещение инаугурации

Вашингтон, 21 января. Президент США Дональд Трамп выразил признательность своей бывшей сопернице по предвыборной гонке Хиллари Клинтон за то, что она и ее супруг Билл Клинтон присутствовали на церемонии инаугурации.

На торжественном обеде в здании Конгресса США после вступления в должность Трамп отметил, что «был весьма польщен» тем, что чета Клинтонов приняла решение посетить церемонию. При этом он попросил присутствующих поприветствовать аплодисментами Хиллари и Билла Клинтона.

«Я испытываю глубокое уважение к этим людям», — добавил новый глава США.

В ходе предвыборной кампании Трамп и Клинтон постоянно обменивались колкостями в адрес друг друга. Трамп, в частности, требовал посадить Клинтон в тюрьму из-за «почтового скандала».



Читайте также: Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию Трампа