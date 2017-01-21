Ученые доказали, что пчелы и лошади являются смертельно опасными для людей

Мельбурн, 21 января. Группа ученых из Австралии провела множество различных исследований, целью которых было выяснить, какие животные представляют смертельную опасность для человека. Об этом сообщают местные СМИ.

По результатам своих работ, специалисты выяснили, что самыми опасными для человека являются, оказывается, лошади, которых так часто можно встретить в Австралии. Исследователи заявили, что больше всего фатальных случаев связано именно с этими животными. Такие выводы они сделали на основе печальной статистики смертей.

Научные сотрудники из университета Мельбурна пришли к выводу, что жители Австралии не так часто прощались с жизнью из-за пауков, крокодилов и змей, а вот по вине именно лошадей в течение последних 13 лет в Австралии погибли 74 человека.

А вот на втором месте по угрозе для людей - змеи и пчелы. Между тем, как выяснили ученые, акулы ни капли не уступают по кровожадности крокодилам.

