Алеппо: российские саперы обезвредили почти 26 тысяч опасных предметов

Алеппо, 21 января. Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что российские саперы за 1,5 месяца работы обезвредили в Алеппо более 26 тысяч взрывоопасных предметов.

По его словам, сводный отряд разминирования приступил к работе в Алеппо 3 декабря прошлого года. Отмечается, что за прошедшие полтора месяца российскими специалистами было разминировано более 2 тысяч гектаров территории, 709 километров дорог, 3210 различных объектов.

Генерал подчеркнул, что во время разминирования было обнаружено и обезврежено более 26 тысяч взрывоопасных предметов.

Добавим, что в 2016 году во время разминирования Пальмиры российские саперы обезвредили около 17,5 тысяч взрывоопасных предметов и очистили 825 гектаров территории, 79 километров дорог. Также были разминированы 8,5 тысяч зданий.