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Шойгу восхитился мастерством инженеров при разминировании Пальмиры и Алеппо
Россия

Шойгу восхитился мастерством инженеров при разминировании Пальмиры и Алеппо

Сегодня 1:05
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Шойгу восхитился мастерством инженеров при разминировании Пальмиры и Алеппо

Москва, 21 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем инженерных войск, отметив мастерство специалистов в Сирии при разминировании Пальмиры и Алеппо, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что новое поколение военнослужащих инженерных войск «достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов».

«Свое мастерство, решительность, умение четко и слаженно действовать в непростых условиях личный состав показал в Сирийской Арабской Республике при разминировании Пальмиры и Алеппо», — говорится в тексте приказа министра обороны.

Помимо этого Шойгу отметил, что достичь максимальной эффективности работы помогают современные образцы специальной техники, созданные в отечественных конструкторских бюро и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

комментарии
Олеся Волкова
#сергей шойгу
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