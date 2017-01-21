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Суд в Киеве разрешил заочное следствие по делу Януковича
Украина

Суд в Киеве разрешил заочное следствие по делу Януковича

Сегодня 0:58
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Суд в Киеве разрешил заочное следствие по делу Януковича

Киев, 21 января. Печерский районный суд города Киев позволил генеральной прокуратуре Украины проведение заочного следствия по делу четвертого президента Украины Виктора Януковича по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

В эмоциональном сообщении Сарган отмечается, что прокуратура будет просить о наказании Януковича на основании неких «неопровержимых доказательств» его вины.

Ранее Виктор Янукович потребовал проведения объективного расследования событий, связанных с гибелью людей на Майдане.

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Сергей Свазовский
#виктор янукович #лариса сарган
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