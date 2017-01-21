Праздник неудовольствия: противники Трампа  били стекла и дрались с полицией в Вашингтоне

Вашингтон, 21 января. Порядка 500 человек, одетых в черную одежду и спрятавших свои лица под масками-балаклавами или шарфами, устроили акцию протеста перед самым началом церемонии инаугурации нового 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают местные СМИ.

Противники нового американского лидера прошли по улицам Вашингтона и разгромили на своем пути множество витрин и стекол в автомобилях. В частности, разъяренная толпа разбила окна в зданиях и магазинах, повредив витрины Bank of America, McDonald's и Starbucks. Протестующие таким образом показывали свое недовольство высказываниями Трампа о женщинах, нелегальных мигрантах и мусульманах. Кроме того, они считают, что новый глава государства продолжит политику американского империализма.

Известно, что сотрудникам полиции и спецподразделениям по подавлению беспорядков удалось остановить участников акции. Однако для этого им пришлось применить перцовые баллончики, а также газовые и шумовые гранаты. Сообщается, что стражам порядка удалось задержать некоторых протестующих.