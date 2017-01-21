Раздел о защите прав геев пропал с сайта Белого дома

Вашингтон, 21 января. Раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации, удалили с официального сайта Белого Дома.

Как сообщает Washington Post, помимо этого с сайта «пропал» доклад Министерства труда, посвященный защите прав ЛГБТ-работников.

Ранее представители ЛГБТ-сообщества выражали свои опасения относительно обеспечения своих прав после инаугурации нового президента. Издание отмечает, что ранее Трамп высказывался за запрет однополых браков. В рамках предвыборной кампании он дал понять, что является приверженцем традиционных семейных ценностей и будет защищать их на посту президента США.