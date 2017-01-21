Трамп возглавил парад в честь своей инаугурации

Вашингтон, 21 января. Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп возглавил парад в честь инаугурации на бронированном лимузине.

Кортеж стартовал от здания конгресса США на Капитолийском холме по Пенсильвании-авеню в сторону Белого дома, передают «Известия».

Бронированный лимузин президента США сопровождают полицейские на мотоциклах. Вдоль движения колонны выстроились тысячи людей, приветствующих Трампа.

В общей сложности в торжественном параде принимают участие 8 тыс. человек: несколько оркестров, ветераны и представители общественных организаций.

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