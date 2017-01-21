Москва, 21 января. Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордных показателях экспорта газа, достигнутых в 2016 году.

Миллер утверждает, что доля «Газпрома» на рынке поставок газа в Европу составил 34%. Он добавил, что около трети от этого показателя пришлось на ФРГ.

Увеличение поставок газа в дальнее зарубежье составило 12,5%, — заключил глава «Газпрома», слова которого цитирует газета «Известия».

Ранее в «Газпроме» озвучили чистый доход, полученный компанией по итогам 2016 года.