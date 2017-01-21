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Барак и Мишель Обама отправились в утешительный отпуск в Калифорнию
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Барак и Мишель Обама отправились в утешительный отпуск в Калифорнию

Сегодня 0:25
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Барак и Мишель Обама отправились в утешительный отпуск в Калифорнию

Вашингтон, 21 января. С военно-воздушной авиабазы Эндрюс, которая находится под Вашингтоном, вылетел вертолет, на борту которого находились уже бывший глава американского государства Барак Обама и его супруга Мишель. Известно, что там же он попрощался с военнослужащими. 

Сообщается, что воздушное судно направилось в Калифорнию, где чета Обама проведет свой отпуск. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что сразу после отпуска Обама снова вернется в Вашингтон, где собирается пробыть еще как минимум год, пока его младшая дочь Саша не закончит школу. 

Напомним, что Дональд Трамп в пятницу, 20 января, официально вступил в должность 45-го президента США.
 

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Ксения Бекетова
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