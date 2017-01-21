Белый дом подтвердил решение Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства

Вашингтон, 20 января. В администрации Дональда Трампа, вступившего на должность президента США, подтвердили намерение Соединенных Штатов выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТПП).

Намерение США покинуть ТТП закреплено в программе администрации 45-го президента США. Необходимость отказа от крупнейшего торгового соглашения Белый дом обосновывает приоритетом интересов простых рабочих США над интересами экономических и политических элит.

Администрация Трампа также не исключает вероятность выхода США из NAFTA.

О намерении Соединенных Штатов покинуть ТТП сообщалось накануне.