Вашингтон, 21 января. Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп опубликовал свой первый твит в президентском микроблоге Twitter.

Трамп получил права на президентский аккаунт @POTUS, а его супруга Мелания стала обладательницей аккаунта первой леди @FLOTUS.

Президент США уже опубликовал свой первый пост в обновленном микроблоге — фотографию, сделанную перед инаугурацией.

Отметим, ранее Трамп заявлял, что планирует и дальше вести свой личный микроблог, а не пользоваться официальным президентским.

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