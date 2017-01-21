Инаугурационная речь Трампа: враги названы по имени, друзья — подразумеваются

Церемония инаугурации 45-го президента США состоялась — и это, наверное, главный итог дня 20 января 2017 года. Потому что через средства массовой информации активно нагнетались самые негативные прогнозы — вплоть до возможности убийства Дональда Джона Трампа. Не исключались и беспорядки с массовыми столкновениями между сторонниками и противниками нового президента. Но ничего подобного не произошло. Разбитые витрины и автомобили на пути шествия протестных колонн по американской столице — повод для «закручивания гаек», но не для государственного переворота.

Поэтому можно сосредоточиться на том, что показалось интересным и заслуживающим внимания.

Враги названы по имени

Хор, исполнявший песни перед присягой Трампа, был в шарфах расцветки общешотландского татрана «Каледония», и вряд ли эту деталь можно считать случайной. Мать 45-го президента США, как известно, была шотландкой из клана Маклеодов (Маклаудов), но эти шарфики — не только дань ее памяти от любящего сына, они могут указывать и на нечто иное, куда большее: на победу связанных с Шотландией финансово-политических кланов над своими противниками.

Трамп в инаугурационной речи двух своих противников назвал открыто. Во-первых, это «преступные банды, которые долгие годы стояли у власти и грабили нашу страну». А во-вторых, это радикальный исламский терроризм, который «мы сотрем с лица земли». Вот так, не больше и не меньше. Что-то подсказывает: это не пустые слова. И не только потому, что, как заявляется, Трамп писал свою инаугурационную речь самостоятельно, без помощи советников. А потому, что подобное обозначение своих врагов — разумеется, в качестве врагов всей американской нации — делает всю глобальную политическую «комбинацию Трампа» чрезвычайно интересной.

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Если вы не забыли, то 43-й президент США Джордж Буш-младший назначил «исламский терроризм» — после событий 11 сентября 2001 года — «врагом Америки номер один». Под этим флагом прошли вторжения в Афганистан и Ирак. 44-й президент США Барак Обама исключил словосочетание «исламский терроризм» из своего лексикона, многие подозревали в нем скрытого мусульманина, а его избрание в 2008 году — как раз результатом решения истинных «хозяев Америки» перейти от конфронтации против мировой уммы к контролю над ней, что проявилось в инициации «Арабской весны». Сформированный на Ближнем Востоке кулак «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ), видимо, затем предполагалось использовать для давления не только на таких стратегических конкурентов США, как Европа, Россия и Китай (а также на Индию через Пакистан), но и на «нефтяные монархии» Персидского залива, во главе с Саудовской Аравией.

Трамп же явно отказывается от подобной ставки, заодно всячески позиционируя Израиль как главного союзника Соединенных Штатов в данном метарегионе человеческой цивилизации. Это тем более странно, что «врагом Америки номер один» он уже давно и прочно называет Китай («Мы сделали богатыми другие страны…») — тот самый, против которого предполагалось бросить боевиков «салафитского халифата».

Друзья — подразумеваются

Значит ли это, что за антикитайской риторикой Трампа нет и не было никакого реального содержания? Тем более что в инаугурационной речи он заявил: «Мы будем стремиться к дружбе со всеми государствами, мы не будем навязывать свой образ жизни никому, но сделаем свою страну примером для всех»? Вопрос интересный. Ведь ни «исламский терроризм», ни «банда грабителей в американской власти» — два названных Трампом «врага» — государствами, в отличие от КНР и России, не являются. А значит, вариант «глобального американо-китайско-российского триумвирата» новый президент США в принципе не исключает… Что само по себе и неожиданно, и более чем перспективно. Разумеется, в этом гипотетическом «триумвирате» Америка мыслится Трампом «номером один»: процветающей, сильной, богатой, гордой и безопасной страной, «сияющим градом на холме» для остальных государств и народов…

Возможно ли такое «мироздание по Трампу»? Он обещал обновить инфраструктуру американской экономики, вернуть в страну миллионы рабочих мест, укрепить вооруженные силы… А значит — ему будут нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Откуда их возьмет 45-й президент страны с гигантским, почти 20-триллионным федеральным долгом и ежегодным полутриллионным дефицитом внешней торговли? Сумеет ли он «меньше говорить и больше делать», «никогда и ни за что» не подводя своих избирателей и всех граждан США?

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Все это вызывает не только множество вопросов, но и большие сомнения.

Однако, когда Трамп произносил эту речь, он был победителем. И, наверное, имел право на надежду выполнить все, что пообещал.

«Мы должны быть амбициозными, мы живы, пока стремимся к большему…» — сказал он. И эта безусловная жизненная энергетика, подтвержденная до сих пор всей жизнью 70-летнего нью-йоркского миллиардера, вступавшего на президентский пост в окружении своей большой семьи, детей и внуков, не может не вызывать понимания и сочувствия.

По крайней мере, такую «Америку Трампа» нельзя будет ненавидеть или презирать. Но сможет ли она возникнуть в реальности?