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Десятки участников акции против Трампа задержаны в Вашингтоне
Весь мир

Десятки участников акции против Трампа задержаны в Вашингтоне

Вчера 23:51
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Десятки участников акции против Трампа задержаны в Вашингтоне

Вашингтон, 20 января. Правоохранительные органы Вашингтона в эти минуты задержали порядка 90 человек, которые устроили акцию против нового 45-го главы американского государства Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на местную полицию.

«У нас в настоящее время задержаны более 90 человек. И у меня имеются данные, что люди знали, что это одна группа. И это очень небольшой процент от количества людей, которые пришли сюда, чтобы мирно собираться в нашем городе», — заявил глава полиции американского города Питер Ньюшем.

Кроме того по информации правоохранительных органов, двое их сотрудников пострадали в результате столкновения с участниками протестной акции в Вашингтоне. 

Сообщается, что нападавшие использовали молотки и ломы и действовали группами. Для их разгона стражам порядка пришлось применять перечный газ.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование. Также по информации телеканала CNN, число задержанных протестующих в настоящее время уже превысило 95 человек.

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Ксения Бекетова
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