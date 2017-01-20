Вице-канцлер Германии пророчит Европе тяжелые времена в эпоху Трампа

Берлин, 20 января. Германии и Европе необходимо готовиться к «сложным временам» в период правления нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, посчитав, что речь Трампа была националистической по тону.

Как сообщает Reuters, Габриэль после выступления Трампа на инаугурации отметил, что речь 45-го президента США «отличалось крайне националистическим тоном».

«Я думаю, что мы должны приготовиться к трудным временам», — подытожил он.

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Отметим, помимо прочего в своей речи на церемонии инаугурации Трамп пообещал сделать США примером для других стран, а не навязывать им свой образ жизни.

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Кроме того, президент США обещал стереть с лица Земли террористическую группировку «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), усилив прежние альянсы и создав новые.