Хоккеист Панарин научил Данкана Кита петь песню Розенбаума «Гоп-стоп»

Вашингтон, 21 января. Российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий в национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Чикаго Блэкхокс», научил своего одноклубника Данкана Кита петь песню «Гоп-стоп».

Видео вокала Кита размещено в социальной сети Instagram. На записи Данкан Кит исполняет хит Розенбаума «Гоп-стоп», а его одноклубник Панарин не без удовольствия наслаждается знакомой композицией.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки завоевали бронзовые медали на молодежном чемпионате мира в Чехии.