На инаугурации Трампа его супруга поразила всех нарядом в стиле Жаклин Кеннеди

Вашингтон, 20 января. На состоявшейся в пятницу в Вашингтоне церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа его жена Меланья появилась в полупальто небесно-голубого цвета, а под ним было надето платье с высоким воротником от дизайнера Ральфа Лорена. В тон пальто у супруги американского лидера были надеты кожаные перчатки и туфли на высоком каблуке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Всех присутствовавших на мероприятии поразил наряд Меланьи и они заметили в нем сходство с нарядом бывшей иконы стиля – экс-первой леди Жаклин Кеннеди, которая также выбрала именно голубой цвет одежды и голубую шляпку для церемонии инаугурации своего супруга Джона Кеннеди в 1961 году.

А вот жена уже бывшего президента США Барака Обамы – Мишель – появилась на церемонии в платье темно-красного цвета с коротким рукавом и с темной окантовкой, а также на ней было надето пальто в этой же цветовой гамме.

Старшая дочь президента Трампа - Иванка - присутствовала на церемонии в белом платье от дизайнер Оскара де ла Рента, а бывшая соперница Трампа в борьбе за пост президента - Хиллари Клинтон - прибыла на церемонию в белом брючном костюме от Ральфа Лорена и в пальто такого же цвета.