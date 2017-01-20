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На инаугурации Трампа его супруга поразила всех нарядом в стиле Жаклин Кеннеди
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На инаугурации Трампа его супруга поразила всех нарядом в стиле Жаклин Кеннеди

Сегодня 23:29
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На инаугурации Трампа его супруга поразила всех нарядом в стиле Жаклин Кеннеди

Вашингтон, 20 января. На состоявшейся в пятницу в Вашингтоне церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа его жена Меланья появилась в полупальто небесно-голубого цвета, а под ним было надето платье с высоким воротником от дизайнера Ральфа Лорена. В тон пальто у супруги американского лидера были надеты кожаные перчатки и туфли на высоком каблуке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Всех присутствовавших на мероприятии поразил наряд Меланьи и они заметили в нем сходство с нарядом бывшей иконы стиля – экс-первой леди Жаклин Кеннеди, которая также выбрала именно голубой цвет одежды и голубую шляпку для церемонии инаугурации своего супруга Джона Кеннеди в 1961 году.

А вот жена уже бывшего президента США Барака Обамы – Мишель – появилась на церемонии в платье темно-красного цвета с коротким рукавом и с темной окантовкой,  а также на ней было надето пальто в этой же цветовой гамме. 

Старшая дочь президента Трампа - Иванка - присутствовала на церемонии в белом платье от дизайнер Оскара де ла Рента, а бывшая соперница Трампа в борьбе за пост президента - Хиллари Клинтон - прибыла на церемонию в белом брючном костюме от Ральфа Лорена и в пальто такого же цвета.

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Ксения Бекетова
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