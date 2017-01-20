FAN-TV Лента новостей
ДНР: под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк 
Новороссия

ДНР: под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк 

Сегодня 23:30
39

ДНР: под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк 

Донецк, 20 января. Вечером в пятницу ВСУ вновь открыли огонь по территории Донецкой народной республики. Под огнем украинских силовиков оказались Горловка, Зайцево, район донецкого аэропорта, Петровский район Донецка, Ясиноватая и поселок Спартак.

Как сообщают очевидцы в группе «Сводки от ополчения Новороссии», ВСУ открыли огонь по Петровскому району столицы ДНР из тяжелого вооружения. «Звуки обстрелов слышны во всем городе», — сообщают ополченцы.

«Периодически очень громко на севере Горловки. Зайцево, будьте осторожны. Донецк», — говорится в сообщении, опубликованном около 21.20. Помимо этого зафиксированы попадания мин и снарядов в районе донецкого аэропорта, Ясиноватой и поселка Спартак. 

«Также украинские войска активны в районе Песок. С позиций в районе поселка они ведут обстрел района «Вольво Центра» с использованием стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм», — сообщают ополченцы.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ почти 5 тысяч раз обстреляли ДНР и ЛНР, Киев перебросил в Донбасс десятки танков

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 20 января 2017 22.30: боевики оппозиции обстреливают Дамаск, ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе

Сегодня 22:30
228

Сенатор Озеров: «Хмеймим» и «Тартус» позволят России решить три важные задачи

Сегодня 20:26
361

Новости США: Трамп пришел на инаугурацию без парика, ЦРУ раскрыло данные о мирных жертвах войн Обамы

Сегодня 20:11
1043

Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку

Сегодня 19:50
679

Сирия новости 20 января 2017 19.30: Турция и ССА ведут бои с ИГ в Алеппо, ВКС РФ помогают САА в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
814
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР: под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк 

23:30

На инаугурации Трампа его супруга поразила всех нарядом в стиле Жаклин Кеннеди

23:29

Сирия: Совбез ООН оценил значение предстоящей в Астане встречи

23:17

США выйдут из торгового договора TTP и готовы покинуть NAFTA

23:16

Вторая атака за день: в Стамбуле обстреляли офис правящей партии Турции

23:07

Эксперты прокомментировали идею Лукашенко найти альтернативу российской нефти

22:56

Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке

22:41

Сирия новости 20 января 2017 22.30: боевики оппозиции обстреливают Дамаск, ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе

22:30

Первые указы Трампа: Пентагон возглавит Бешеный пес

22:27

Пушков: Трампу для полного уничтожения ИГИЛ необходима Россия

22:20

Австралийские ученые назвали самое опасное для человека животное

22:16

Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ

22:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
На инаугурации Трампа его супруга поразила всех нарядом в стиле Жаклин Кеннеди
Читать
Закрыть