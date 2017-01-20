ДНР: под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк 

Донецк, 20 января. Вечером в пятницу ВСУ вновь открыли огонь по территории Донецкой народной республики. Под огнем украинских силовиков оказались Горловка, Зайцево, район донецкого аэропорта, Петровский район Донецка, Ясиноватая и поселок Спартак.

Как сообщают очевидцы в группе «Сводки от ополчения Новороссии», ВСУ открыли огонь по Петровскому району столицы ДНР из тяжелого вооружения. «Звуки обстрелов слышны во всем городе», — сообщают ополченцы.

«Периодически очень громко на севере Горловки. Зайцево, будьте осторожны. Донецк», — говорится в сообщении, опубликованном около 21.20. Помимо этого зафиксированы попадания мин и снарядов в районе донецкого аэропорта, Ясиноватой и поселка Спартак.

«Также украинские войска активны в районе Песок. С позиций в районе поселка они ведут обстрел района «Вольво Центра» с использованием стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм», — сообщают ополченцы.

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