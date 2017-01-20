Сирия: Совбез ООН оценил значение предстоящей в Астане встречи

ООН, 20 января. Совет Безопасности ООН приветствует усилия России и Турции по прекращению кровопролития в Сирии, а также считает встречу в Астане «важным шагом» к возобновлению переговоров между Дамаском и оппозицией. Об этом журналистам сообщил шведский дипломат Олаф Скуг.

По итогам закрытой встречи, посвященной ситуации в САР, Скуг отметил, что члены Совбеза ООН ожидают предстоящую в Астане встречу и рассматривают «ее как важную часть ведомого сирийцами политического процесса и важный шаг к возобновлению переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва позитивно оценивает встречу по Сирии в Астане, так как она возобновляет диалог конфликтующих сторон.

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