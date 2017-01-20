США выйдут из торгового договора TTP и готовы покинуть NAFTA

Вашингтон, 20 января. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа заявила о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства. При необходимости США могут покинуть и Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA). Соответствующие положения содержит программа администрации Дональда Трампа, приступившего накануне к обязанностям президента США.

В программе отмечается, что выход из Тихоокеанского партнерства станет первым шагом в стратегии Белого дома. В дальнейшем не исключено, что Соединенные Штаты покинут NAFTA.

Ранее Дональд Трамп назначил на должность министра обороны США Бешеного пса.