Вторая атака за день: в Стамбуле обстреляли офис правящей партии Турции

Стамбул, 20 января. В крупнейшем городе Турции Стамбуле неизвестные вечером в пятницу открыли огонь из гранатометов по офису правящей Партии справедливости и развития.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, на данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступала. Правоохранители оцепили район ЧП в надежде задержать нападавших. На место происшествия были вызваны саперы.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в пятницу в Стамбуле было совершено похожее нападение. Неизвестные обстреляли из гранатомета здание управления безопасности.

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