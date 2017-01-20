Эксперты прокомментировали идею Лукашенко найти альтернативу российской нефти

Москва, 20 января. Эксперты нефтяного рынка в целом скептически оценили идею президента Белоруссии Александра Лукашенко найти альтернативы поставкам нефти из России.

Например, Сергей Агибалов, возглавляющий отдел департамента экономики Института энергетики и финансов отмечает, что Белоруссия получает российскую нефть значительно дешевле рыночных цен. Поэтому закупки «черного золота» в любой другой стране экономически невыгодны Минску.

Агибалов также отметил, что закупка более качественной «легкой» нефти из Азербайджана нецелесообразна для Белоруссии. Дело в том, что нефтеперерабатывающая отрасль страны не позволяет получать «светлые» нефтепродукты, такие как бензин и дизель.

Таким образом, при более высокой закупочной цене «легкой» нефти, качество конечной продукции останется неизменным, — цитирует Газета.ru слова эксперта.

Ранее сообщалось о намерении Александра Лукшенко найти альтернативу российской нефти.