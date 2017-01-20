Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке

Москва, 20 января. Фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжить работу, но такое решение приняли акционеры. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закрытие предприятия.

«Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — цитирует представителя Кремля «Газета.ру».

Ранее в пятницу стало известно, что украинская корпорация Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецке. Сообщалось, что решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства запланирована на апрель 2017 года.

Roshen — один из основных бизнес-активов действующего президента Украины Петра Порошенко. В состав компании входят фабрики и дилерские центры на Украине, в Литве, Венгрии, Польше. Липецкое производство на территории России корпорация приобрела в 2001 году.

Читайте также: Корпорация Roshen рассказала, почему решила закрыть фабрику Порошенко в Липецке