Первые указы Трампа: Пентагон возглавит Бешеный пес

Вашингтон, 20 января. Президент США Дональд Трамп подписал первые документы на должности президента США. Об этом сообщает Reuters.

Одним из своих указов Трамп утвердил на должности министра обороны генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный пес.

Следует отметить, что генерал Мэттис назвал Россию главной угрозой для государственных интересов Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал, выступая перед Сенатом.

Ранее Дональд Трамп пообещал уничтожить запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».