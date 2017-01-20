Пушков: Трампу для полного уничтожения ИГИЛ необходима Россия

Москва, 20 января. Официально вступившему в должность президента США Дональду Трампу для полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) необходима поддержка именно России. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, для выполнения своего обещания стереть с лица земли ИГИЛ, Трампу «не нужны Варшава, Киев или Вильнюс». «Россия — необходима», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Трамп заявил об уничтожении ИГИЛ как о главном приоритете. В решении этой задачи ему не нужны Варшава, Киев или Вильнюс. Россия - необходима — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2017

Ранее в своей инаугурационной речи на Капитолийском холме Трамп отметил, что США тратили миллиарды долларов «на защиту границ других стран, пренебрегая своими собственными». При этом он пообещал уничтожить ИГИЛ, усилив прежние альянсы и создав новые.

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