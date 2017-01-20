Австралийские ученые назвали самое опасное для человека животное

Мельбурн, 20 января. Ученые из Австралии определили, какое именно животное является самым опасным для человек на материке. Выводы специалистов удивили общественность.

Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что самую большую опасность для жителей Австралии представляют лошади. По их данным, большее число смертей на материке произошло не по вине пауков, крокодилов или змей, а именно из-за лошадей.

Специалисты провели исследования, в котором изучили статистику смертности. По словам профессора Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения Ронела Велтона, за последние 13 лет по вине лошадей погибло 74 человека.

Второе место по кровожадности заняли змеи и пчелы. По их вине погибли 27 человек. Жертвами акул числятся в общей сложности 26 человек, а крокодилов — всего 19.

При этом ученые не уточняют, как именно лошади «убивали» своих жертв. Скорее всего большая часть смертельных случаев приходится на падения с лошади.