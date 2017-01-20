FAN-TV Лента новостей
Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ
Политика

Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ

Сегодня 22:10
84

Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ

Вашингтон, 20 января. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости единения «всего цивилизованного мира» для уничтожения террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Трамп считает, что для ликвидации ИГИЛ следует поддерживать деятельность существующих военных альянсов, а при необходимости создавать новые.

Мы сотрем «Исламское государство» с лица земли, — заявил 45-й президент США.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты не будут стремиться навязывать свой образ жизни другим государствам.

комментарии
Сергей Свазовский
#дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 20 января 2017 22.30: боевики оппозиции обстреливают Дамаск, ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе

Сегодня 22:30
228

Сенатор Озеров: «Хмеймим» и «Тартус» позволят России решить три важные задачи

Сегодня 20:26
361

Новости США: Трамп пришел на инаугурацию без парика, ЦРУ раскрыло данные о мирных жертвах войн Обамы

Сегодня 20:11
1043

Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку

Сегодня 19:50
679

Сирия новости 20 января 2017 19.30: Турция и ССА ведут бои с ИГ в Алеппо, ВКС РФ помогают САА в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
814
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР: под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк 

23:30

На инаугурации Трампа его супруга поразила всех нарядом в стиле Жаклин Кеннеди

23:29

Сирия: Совбез ООН оценил значение предстоящей в Астане встречи

23:17

США выйдут из торгового договора TTP и готовы покинуть NAFTA

23:16

Вторая атака за день: в Стамбуле обстреляли офис правящей партии Турции

23:07

Эксперты прокомментировали идею Лукашенко найти альтернативу российской нефти

22:56

Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке

22:41

Сирия новости 20 января 2017 22.30: боевики оппозиции обстреливают Дамаск, ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе

22:30

Первые указы Трампа: Пентагон возглавит Бешеный пес

22:27

Пушков: Трампу для полного уничтожения ИГИЛ необходима Россия

22:20

Австралийские ученые назвали самое опасное для человека животное

22:16

Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ

22:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ДНР: под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк 
Читать
Закрыть