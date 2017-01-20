Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ

Вашингтон, 20 января. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости единения «всего цивилизованного мира» для уничтожения террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Трамп считает, что для ликвидации ИГИЛ следует поддерживать деятельность существующих военных альянсов, а при необходимости создавать новые.

Мы сотрем «Исламское государство» с лица земли, — заявил 45-й президент США.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты не будут стремиться навязывать свой образ жизни другим государствам.