Трамп пообещал не навязывать образ жизни США другим странам

Вашингтон, 20 января. Дональд Трамп, официально вступивший в должность президента США, в своей речи на инаугурации пообещал, что Штаты не будут навязывать свой образ жизни другим странам.

В своей речи Трамп отметил, что США не будут специально искать дружбы с другими странами. При этом он подчеркнул, что власти будут понимать, что другие страны имеют полное право «ставить свои интересы прежде всего».

«Мы не хотим навязывать свой образ жизни кому-либо, мы хотим, чтобы он просто был примером для всех», — подчеркнул президент США.

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Ранее в своей речи Трамп заверил, что вернет власть американскому народу, «которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне».