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Минюст: антитабачная концепция Минздрава противоречит Конституции России
Россия

Минюст: антитабачная концепция Минздрава противоречит Конституции России

Сегодня 21:54
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Минюст: антитабачная концепция Минздрава противоречит Конституции России

Москва, 20 января. По мнению министерства юстиции Российской Федерации, предложение Минздрава запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2015 года противоречит Конституции России.

Кроме того, в Минюсте усматривают, что антитабачный закон противоречит Гражданскому кодексу РФ.

Следует отметить, что министерство финансов России также критично оценилоа инициативу министерства здравоохранения запретить продажу табачных изделий лицам, которые родятся после 2015 года, отмечает РИА Новости.

Ранее в Минфине объяснили причину, по которой сочли нецелесообразным повышение акцизов на табачные изделия.

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