Центробанк увеличил золотой запас РФ за 2016 год почти на 200 тонн

Москва, 20 января. С начала 2016 года Центральный банк России увеличил резервы в монетарном золоте на 14% (на 199 тонн), сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, на 1 января 2017 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ составили 51,9 миллиона унций (1614,27 тонны).

В стоимостном выражении резервы Банка России в золоте выросли почти на 24%, до 60,19 млн долларов. Доля золота в международных резервах за период увеличилась с 13,18% до 15,94%.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что международные резервы РФ выросли в 2016 году на 9,3 млрд долларов.