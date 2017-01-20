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Захарова рада, что Обама больше ничего не скажет о России
Политика

Захарова рада, что Обама больше ничего не скажет о России

Сегодня 21:41
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Захарова рада, что Обама больше ничего не скажет о России

Москва, 20 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала завершение срока полномочий президента США Барака Обамы на своей странице в Facebook.

По мнению Захаровой, в мире может произойти что угодно. Но не может быть так, что президент Обама ничего не скажет о России.

Захарова выразила мнение, что и в последние часы работы Обама наносит удары по двусторонним отношениям России и США.

20 января прошла инаугурация Дональда Трампа, сменившего на посту президента Соединенных Штатов Барака Обаму.

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Cергей свазовский
#барак обама #мария захарова
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