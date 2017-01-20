Видео улетающего на вертолете Обамы появилось в Сети

Вашингтон, 20 января. Бывший президент США Барак Обама, согласно традиции, вместе с женой покинул американскую столицу на вертолете. Видео прощального полета уже появилось в Сети.

Чета направляется на военно-воздушную базу Эндрюс, расположенную под Вашингтоном, откуда экс-президент и его супруга полетят в Калифорнию, где Обама планирует провести свой отпуск. Отметим, что после отпуска Обама вновь вернется в Вашингтон. В столице политик пробудет по меньшей мере год, пока его младшая дочь Саша не закончит школу. Напомним, что Трамп в пятницу официально вступил в должность, став 45-м президентом США.