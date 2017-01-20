Трамп «назначил» американцев правителями США

Вашингтон, 20 января. Вступивший в должность 45-го президента Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что вернет власть американскому народу. Об этом он заявил во время своей инаугурационной речи.

«Мы возвращаем сейчас народу власть, которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне», — сказал Трамп.

По его словам, в то время как народ страдал, небольшая группа политиков в Вашингтоне процветала — это длилось слишком долго. Трамп назвал 20 января 2017 года днем, когда люди снова стали правителями своей страны.

Трамп также заявил, что его команда определит курс развития США и всего мира на долгие годы вперед.

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