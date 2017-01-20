Публика «прохладно» встретила Клинтон на инаугурации Трампа

Вашингтон, 20 января. Присутствующие на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа не слишком приветливо встретили его соперницу по президентским выборам Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Hill.

Издание отмечает, что появление супругов Клинтон было встречено публикой преимущественно негативно. По наблюдениям The Hill, «улюлюканий» оказалось куда больше, чем аплодисментов и одобрительных возгласов.

Среди прочего, слышались возгласы «За решетку ее!». Фотокорреспондентам также удалось зафиксировать грустное и задумчивое лицо Клинтон после ее речи.

Ранее Дональд Трамп отметил, что Клинтон могли и не допустить к выборам.