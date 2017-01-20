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Стали известны подробности задержания журналиста RT в Вашингтоне
Происшествия

Стали известны подробности задержания журналиста RT в Вашингтоне

Сегодня 21:44
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Стали известны подробности задержания журналиста RT в Вашингтоне

Вашингтон, 20 января. Сотрудники полиции Вашингтона задержали журналиста телеканала RT, освещавшего тематику протестов в столице США во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал.

Во время официальной церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа на улицах Вашингтона проходили массовые беспорядки. Журналиста телеканала RT, освещавшего, как демонстранты били витрины магазинов и громили автомобили, задержала полиция. По данным RT на русском, корреспондент был задержан полицией несмотря на то, что предъявил свой документ, удостоверяющий, что он представляет к СМИ.

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Ирина Селезнева
#трамп #rt
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