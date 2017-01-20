Порошенко поспешил поздравить Трампа с инаугурацией

Киев, 20 января. Президент Украины Петр Порошенко поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа со вступлением в должность.

«Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией, как 45-го президента США. Желаем успеха в достижении благородных целей, которые ведут свободный мир», — пишет он в Twitter.

Напомним, что во время избирательной кампании в США Порошенко, а также другие высокопоставленные украинские политики активно поддерживали противника Трампа — бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла на выборах. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков даже написал в Facebook пост, назвав Трампа опасным и бесстыдным маргиналом, однако после победы политика быстро удалил сообщение.