Экстрадированного в США наркобарона Коротышку казнить не будут

Мехико, 20 января. Власти США подтвердили, что не будут применять в отношении экстрадированного из Мексики наркобарона «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэры известного как Коротышка смертную казнь.

В мексиканском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что не будут применять к наркобарону Коротышке, экстрадированному из Мексики в Нью-Йорк, смертную казнь. Известно, что арестованный глава мексиканского наркокартеля предстанет перед судом в США. «Как часть запроса на выдачу правительство Соединенных Штатов Америки представило достаточные гарантии относительно неприменения смертной казни, а в случае вынесения соответствующего приговора – что он не будет приведен в исполнение», — говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства Мексики.